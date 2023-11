Sabato a Soliera si inaugura un nuovo campo da tennis e calcetto

Sabato 18 novembre alle ore 16 a Soliera, in via Arginetto 450, si inaugura un nuovo campo in erba sintetica che potrà venire utilizzato sia per il calcetto che per il tennis.

Il taglio del nastro sarà preceduto e seguito nello stesso pomeriggio da una serie di iniziative: una camminata della salute che partirà alle 14.30 a cura del gruppo solierese dei camminatori, due partite di calcetto che coinvolgeranno anche ragazzi con diverse abilità a cura del Gruppo Genitori Figli con Handicap e Spazio Accanto, ed esibizioni di tennis con gli allievi della scuola di tennis gestita dalla Uisp. Domenica 19 novembre, dalle 15 alle 19, è invece previsto un open day con la possibilità di usufruire gratuitamente del nuovo campo. In questo caso sarà necessaria la prenotazione chiamando lo 059.7126171 o scrivendo a uispsoliera@gmail.com.