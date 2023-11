Giornata del Prematuro: venerdì 17 la tradizionale festa nell’atrio della Neonatologia del Policlinico

L’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena aderisce, con la Neonatologia diretta dal prof. Alberto Berardi, al World Prematurity Day – Giornata Mondiale della Prematurità, che si celebra venerdì 17 novembre e ha lo scopo di sensibilizzare ed informare la cittadinanza sulla nascita pretermine , la sua prevenzione e sul percorso di assistenza dei bambini che alla nascita sono ricoverati in un reparto di cura intensiva. Proprio venerdì 17 dalle ore 17,30 l’atrio della Neonatologia (7° piano, ingresso 1), sarà animato da un evento di massaggio sonoro vibrazionale con campane tibetane organizzato dal personale della Neonatologia insieme all’Associazione Pollicino. L’evento è gratuito, su prenotazione, ed è rivolto alle famiglie che hanno vissuto l’esperienza della Terapia Intensiva Neonatale.

La Neonatologia del Policlinico ricovera ogni anno circa 450 neonati ad alto rischio. Nel 2022 i neonati di peso inferiore a un chilo e mezzo (VLBW, che sta per Very Low Birth Weight, neonati di peso molto basso), ricoverati all’interno della Terapia Intensiva Neonatale, sono stati 55 mentre quelli che alla nascita pesavano meno di un chilogrammo (ELBW, che sta per Extremely Low Birth Weight, cioè nati con peso estremamente basso) sono stati 24. Per i bambini di peso inferiore ai 1500 grammi (VLBW) la percentuale di sopravvivenza è passata dal 62,5% nel 1991 al 90% nel 2021. Anche per i casi più complessi la speranza di vita a Modena ha segnato progressi davvero significativi. La Struttura Complessa di Neonatologia è il primo centro regionale per numero di neonati prematuri VLBW trattati e centro di rilevanza internazionale dal punto di vista della ricerca, della didattica e dell’assistenza. Nel 2013 è stato certificato come primo centro NIDCAP d’Italia, il quarto a livello europeo, per l’utilizzo di un innovativo metodo di cura del neonato, che focalizza l’attenzione sul coinvolgimento della famiglia, la personalizzazione del trattamento, la lotta al dolore e allo stress del prematuro. Il reparto di Neonatologia gode del sostegno dell’Associazione di genitori, Pollicino Associazione Onlus per il progresso della Neonatologia a Modena che dalla sua nascita ha sempre appoggiato i progetti di formazione del personale e di ricerca.