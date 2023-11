San Martino in Spino: 22enne finisce nei guai, trovato alla guida senza patente

Ieri, una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di San Martino Spino, nel corso di un normale controllo, ha fermato un’autovettura condotta da un 22enne risultato privo di patente di guida. Approfonditi accertamenti, hanno permesso di appurare che l’interessato si era posto alla guida sprovvisto del documento poiché mai conseguito e che analoga infrazione era sta commessa nello scorso mese di luglio.

Per tale motivo si è proceduto ad una denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Modena, per il reato di guida senza patente e il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo e verrà proposto per la confisca.