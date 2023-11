L’AUSL IRCCS Reggio Emilia in merito allo sciopero generale di venerdì 17 novembre

È indetto per l’intera giornata di venerdì 17 novembre 2023 uno sciopero generale proclamato da: USB Pubblico Impiego con l’adesione della S.I.D.L. per tutte le lavoratrici e i lavoratori del Pubblico Impiego, della Scuola dei VV.FF., CGIL e UIL con l’adesione di FP CGIL, UIL FPL e UIL PA di tutti i settori pubblici e privati e NURSIND per il personale del Comparto del Servizio Sanitario Nazionale.

Nel rispetto del diritto di sciopero, nella giornata saranno garantite, secondo le disposizioni normative vigenti, le prestazioni riferite all’assistenza sanitaria d’urgenza, comprese le prestazioni specialistiche, diagnostiche e di laboratorio, di supporto all’espletamento dell’attività di emergenza-urgenza.