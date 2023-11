Giornata dell’albero, sabato la distribuzione gratuita di 4.000 piante ai cittadini reggiani

Reggio Emilia festeggia la Giornata nazionale dell’albero con un ricco programma di iniziative tra il 17 e il 19 novembre, che culmineranno nella distribuzione gratuita, in piazza della Vittoria, di 4.000 alberi che potranno essere messi a dimora in cortili, giardini e altre aree private per contribuire a incrementare il patrimonio verde cittadino.

Tra le altre iniziative, sono previste: la presentazione del riqualificato parco Marco Biagi a Santa Croce, un talk su politiche pubbliche e sostenibilità, un convegno dedicato alla qualità dell’ambiente e del paesaggio, e una passeggiata divulgativa sul verde – intitolata ‘I Platani volanti, storia di un’epica impresa arborea’ in compagnia dell’agronomo esperto Giovanni Morelli – in piazza Martiri del 7 Luglio.

Il programma degli appuntamenti è promosso dal Comune di Reggio Emilia in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna.

“Quest’anno, anche grazie alla proficua collaborazione con la Regione Emilia-Romagna – dice l’assessore alle Politiche per la sostenibilità Carlotta Bonvicini – abbiamo organizzato una serie di iniziative di approfondimento e divulgazione sull’importanza delle piante e sul loro mondo, che è il nostro mondo, a corredo della bella ricorrenza della Giornata dell’albero: un appuntamento che già da tre anni festeggiamo in piazza assieme ai tanti cittadini che partecipano, ritirando le piante che vengono loro donate. Le diverse iniziative di forestazione e diffusione del patrimonio arboreo, raccolte nel programma Urbano Naturale, ci hanno portato alla messa a dimora, dal 2019 a oggi, di 86.100 nuovi alberi e arbusti, ed il più recente report sull’Ecosistema urbano di Legambiente e Ambiente Italia colloca Reggio Emilia al quinto posto tra le città italiane per disponibilità di alberi su suolo pubblico per abitante. Credo siano risultati significativi, raggiunti con la sensibilità e il contributo di tutti assieme all’Amministrazione comunale.

“L’attenzione delle persone al tema del verde e della sostenibilità – conclude Bonvicini – non è mai stata così alta, per questo è importante coinvolgere la cittadinanza nel percorso che avvicina chi ha già sensibilità al verde e la diffonde fra chi ancora non la possiede, per costruire insieme una città più verde e più consapevole, nelle aree pubbliche come negli spazi privati. Questo è il senso delle iniziative che proponiamo in questi giorni alla città”.

LA DISTRIBUZIONE – Dalle ore 9 alle ore 13 di sabato 18 novembre, in piazza della Vittoria verranno distribuiti gratuitamente 4.000 giovani alberi e arbusti di specie autoctone o adattate al clima locale, messi a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna nell’ambito della campagna ‘Mettiamo radici per il futuro’. Per l’occasione saranno presenti alcuni stand presso cui chiedere consigli e informazioni rispetto alle corrette modalità di piantumazione e crescita degli alberi. Alla mattinata prenderanno parte il sindaco Luca Vecchi e l’assessora alle Politiche per la sostenibilità Carlotta Bonvicini.

In distribuzione ci saranno alberi e arbusti appartenenti alle seguenti specie arboree: Carpinus betulus, Sophora japonica, Morus alba (gelso bianco), Acero campestre, Quercus robur (quercia farnia), Prunus avium (ciliegio), Prunus mirabolano, Acero pseudoplatano, Cercis siliquastrum (albero di Giuda), Lagerstroemia indica, Tamerici, Cedrus deodara, Melograno, Spartium junceum (ginestra), Rosa canina, Viburnum opalus (palla di neve), Prunus spinosa (prugnolo), Liquidambar e Ginkgo Biloba.

Nel corso della mattinata, alle ore 11 in piazza Martiri del 7 Luglio, è in programma l’appuntamento ‘I Platani volanti, storia di un’epica impresa arborea’, passeggiata divulgativa con l’agronomo esperto Giovanni Morelli per ripercorrere la storia dei platani presenti in piazza Martiri del 7 Luglio: come sono stati scelti, poi trasportati, messi a dimora e infine curati, con un piano di gestione unico in Italia.

IL TALK – Sabato 18 novembre, alle ore 16 al Laboratorio Aperto dei Chiostri di San Pietro (via Emilia San Pietro 44/c), è in programma l’approfondimento ‘Il Verde in Comune, le città e la sfida della sostenibilità’, un talk a più voci sui temi della sostenibilità, partendo dalle esperienze locali sulla forestazione e la cura del verde di Reggio Emilia e dell’Emilia-Romagna, per allargare l’orizzonte a livello italiano e internazionale. In dialogo con l’assessora comunale Carlotta Bonvicini e l’assessora regionale Barbara Lori, intervengono Giovanni Mori, ingegnere energetico attivista per il clima, host del podcast ‘News dal pianeta Terra’ per LifeGate, ex portavoce di Fridays for Future Italia, e Giovanni Morelli, arboricoltore e agronomo naturalista. Coordina e modera il caporedattore del Corriere della Sera e responsabile di ‘Pianeta 2030’, Edoardo Vigna. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

IL CONVEGNO – La fine settimana sarà preceduta, venerdì 17 novembre, dalle ore 9 alle 13 al Laboratorio Aperto dei Chiostri di san Pietro, dal convegno ‘Alberi nostri alleati. Strategie e prospettive per la qualità dell’ambiente e del paesaggio’, promosso dalla Regione Emilia-Romagna in collaborazione con il Comune di Reggio Emilia.

Nel corso della mattinata – la partecipazione darà diritto a crediti formativi per gli Ordini professionali di Periti Agrari, Agronomi e Forestali, Architetti – si susseguiranno approfondimenti e contributi su esperienze significative per evidenziare come gli alberi possano migliorare la qualità dell’ambiente. Il convegno sarà anche l’occasione per premiare buone pratiche di forestazione da parte di cittadini, enti locali e imprese nell’ambito del progetto regionale ‘Mettiamo radici per il futuro’.

Ad aprire il convegno saranno gli interventi del sindaco Luca Vecchi, dell’assessora regionale a Programmazione territoriale, Forestazione, Parchi Barbara Lori e del presidente della Provincia Giorgio Zanni.

Nel corso della mattinata, inoltre, alle ore 11.30 l’assessora Barbara Lori sarà in dialogo con l’assessora comunale Carlotta Bonvicini per parlare delle esperienze di forestazione portate avanti da Comuni, imprese e Consorzi forestali.

Sono previsti gli interventi di: Francesco Ferrini – ordinario di Arboricoltura generale e Coltivazioni arboree all’Università di Firenze e presidente del Distretto rurale Vivaistico ornamentale di Pistoia – su ‘Il ruolo della biodiversità urbana nell’Antrophonecene’; del vicepresidente di Conaf Renato Ferretti su ‘Qualità degli alberi per la riqualificazione urbana e del paesaggio’; di Alessandro Rossi, di Anci Emilia-Romagna, su ‘Alberi e città’. A seguire il direttore del parco nazionale Appennino Tosco-Emiliano Giuseppe Vignali parlerà di ‘Forestazione urbana e selvicoltura appenninica – Connessioni per il contrasto e l’adattamento al cambiamento climatico’, mentre Laura Punzo dell’Area Territorio, città e paesaggio della Regione Emilia-Romagna illustrerà ‘L’abaco degli alberi’ della regione.

Al termine della mattina verranno premiate come buone pratiche locali alcune aziende del territorio (Reire srl e L’Ovile) che, con donazioni liberali, sostengono i progetti di adattamento ai cambiamenti climatici realizzati nell’ambito del progetto Life CityAdaP3.

È possibile partecipare al convegno iscrivendosi al link: https://regioneer.it/AlberiNostriAlleati

IL PARCO MARCO BIAGI – Domenica 19 novembre, alle ore 11, è prevista la presentazione degli interventi di riqualificazione ‘a misura di clima’ del parco Marco Biagi a Santa Croce realizzate nell’ambito del progetto Life CityAdaP3 (accesso da largo Marco Biagi e da via Saragat), con visite guidate a cura dei progettisti e distribuzione gratuita di piante. Parteciperanno il sindaco Luca Vecchi e l’assessora alle Politiche per la sostenibilità Carlotta Bonvicini, la dirigente del Servizio comunale Ambiente, Energia e Sostenibilità Elena Melloni; Andrea Catellani del Consorzio Fitosanitario provinciale di Reggio Emilia; il progettista Luca Emanueli, di studio Leaa; Elisabetta Sgarbi, docente di Botanica ambientale e applicata all’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia e Domenico Turazza, direttore generale Consorzio di Bonifica Emilia Centrale.

La riqualificazione del parco Marco Biagi rappresenta un’azione pilota che il Comune di Reggio Emilia ha realizzato nell’ambito del progetto europeo Life CityAdap3 per l’adattamento ai cambiamenti climatici, al fine di contrastare l’effetto ‘isola di calore’. In particolare, all’interno del parco è stata realizzata un’area umida sperimentale, un nuovo specchio d’acqua per favorire ulteriormente la biodiversità, creata utilizzando le acque del canale irriguo del Consorzio della Bonifica dell’Emilia Centrale. Til srl ha sostenuto il progetto ‘Parchi a misura di clima’ con una donazione liberale.

Vista la ricchezza dell’intervento, il parco Biagi è stato scelto anche per il posizionamento di sensori di misura previsti dal progetto Life CityAdap3 per un monitoraggio degli impatti sul microclima a seguito degli interventi realizzati, in quanto l’area verde costituisce l’esperienza base su cui costruire un modello di Parco adattativo da replicare in altre zone della città e in altre città europee, con l’obiettivo di migliorare la progettazione e gestione dei parchi in termini di sostenibilità e adattamento ai cambiamenti climatici. Da dicembre 2022, nel parco è stata posizionata una stazione di monitoraggio per misurare i principali parametri ambientali-climatici: temperatura, umidità dell’aria e precipitazioni.

I dati raccolti sono visionabili su una piattaforma dedicata, raggiungibile collegandosi al sito: https://www.comune.re.it/argomenti/ambiente/progetti/progetto-life-cityadap3-def/azioni/monitoraggio-temperatura-umidita-pioggia-azione-pilota-reggio-emilia-life-cityadap3

UNA FORESTA DI CITTÀ: NEI DATI IL LAVORO DI OLTRE QUATTRO ANNI – Le iniziative sul verde del Comune di Reggio Emilia, di cui si parlerà nei diversi incontri, fanno parte del programma-cornice Urbano Naturale. Sono comprese le azioni del Piano di forestazione urbana, che ha consentito, nel periodo 2019-2023, la messa a dimora su aree pubbliche di oltre 17.500 nuove piante. Nei soli 14 parchi coinvolti nei progetti di forestazione di iniziativa pubblico-privata, nel 2020-2023 sono state circa 10.200 le piante messe a dimora e circa 1.200 l’anno quelle piantate con l’iniziativa Un albero per ogni nato.

Grazie al progetto Mettiamo radici per il futuro, inoltre, tra il 2020 e il 2022 sono state 68.600 le piante distribuite gratuitamente e piantumate in città.

Nel complesso, dunque, dal 2019 ad oggi sono stati 86.100 i nuovi alberi e arbusti messi a dimora a Reggio Emilia.

Dal più recente report sull’Ecosistema urbano di Legambiente e Ambiente Italia sulle performance delle città (dati ottobre 2023), Reggio Emilia è risultata quinta città in Italia per la disponibilità di alberi su suolo pubblico per abitante: 54,4 alberi ogni 100 cittadini, con una dotazione di 27 metri quadri di verde pubblico per abitante. Ad oggi, sono in tutto 96.500 gli alberi presenti in aree pubbliche.