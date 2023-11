Bologna: aperte fino al 15 dicembre le iscrizioni alla terza edizione di Impronte digitali

Sono aperte fino al 15 dicembre le iscrizioni alla terza edizione di Impronte Digitali, consolidato appuntamento formativo rivolto ai/alle giovani della città e del territorio metropolitano e realizzato dall’Ufficio Giovani del Comune di Bologna.

Il progetto coinvolgerà 32 giovani tra i 16 e i 19 anni in un percorso di crescita delle competenze nell’ambito della comunicazione digitale attraverso la realizzazione di laboratori in contesti non formali: video editing, comunicazione social e web journalism, radio e podcast, esperienze teatrali. Le prime due edizioni del progetto hanno coinvolto centinaia di giovani del territorio e decine di professionisti, creando così opportunità di confronto intergenerazionale e nuove modalità di libera espressione giovanile.

Il percorso si svilupperà da gennaio a giugno 2024, impegnando i partecipanti con due appuntamenti pomeridiani settimanali. Coloro che aderiranno al progetto e vi parteciperanno attivamente riceveranno un voucher del valore di 200 euro.

Secondo la metodologia peer to peer, le attività saranno curate da due coordinatori e tutor under 35 affiancati da tirocinanti e giovani formatori, in partnership con associazioni già impegnate nella formazione delle giovani generazioni sul territorio cittadino e metropolitano.

«Siamo arrivati alla terza edizione di un percorso divenuto una solida realtà del territorio, capace di intercettare svariate realtà educative e di accendere una scintilla di creatività nelle giovani generazioni», commenta Mattia Santori, consigliere delegato alle Politiche Giovanili del Comune di Bologna. «Impronte Digitali rappresenta un’opportunità per le ragazze e i ragazzi di mettersi in gioco e di scoprire sempre maggiori strumenti per raccontare la loro visione della società contemporanea».

Per informazioni e iscrizioni: https://www.flashgiovani.it/impronte-digitali-3

Informagiovani Multitasking del Comune di Bologna di Piazza Maggiore 6

Telefono: 051 219 4646 – 4359

email: improntedigitali@comune.bologna.it