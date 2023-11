Bambini, giovani e cellulare: la sfida del MIT di Boston. A Reggio Emilia presentazione nazionale della app creativa “Octostudio”

Una nuova app di programmazione del gruppo Lifelong Kindergarten del MIT Media Lab consente ai giovani di tutto il mondo di utilizzare cellulari e tablet per esprimersi in modo creativo. La app, OctoStudio, verrà presentata in anteprima nazionale per l’Italia a Reggio Emilia dagli ideatori, il professor Mitchel Resnick e il Lifelong Kindergarten, nel contesto dei due giorni, il 16 e il 17 novembre, dedicati al lancio del progetto PER Play Explore Research di Fondazione Reggio Children e The LEGO Foundation.

16 NOVEMBRE, ORE 17.30

UN GIRO DEL MONDO TRA GIOCO E APPRENDIMENTO CON “PER – PLAY, EXPLORE, RESEARCH”

La presentazione di OctoStudio si colloca nel contesto dei due giorni di presentazione del progetto PER Play, Explore, Research di Fondazione Reggio Children, reso possibile da The LEGO Foundation, in qualità di finanziatore. Il progetto PER Play, Explore, Research, sarà un giro del mondo per promuovere il rapporto tra il diritto al gioco e il diritto all’apprendimento per tutti, insieme al diritto a un’educazione di qualità, e partirà giovedì 16 novembre alle 17.30 al Centro Internazionale Loris Malaguzzi.

Interverranno Luca Vecchi, Sindaco di Reggio Emilia e presidente di Anci Emilia-Romagna, Carla Rinaldi, presidente di Fondazione Reggio Children, Sidsel Marie Kristensen, CEO di The LEGO Foundation, Vanna Iori, Istituto Toniolo – già professore ordinario di Pedagogia all’Università Cattolica di Milano e Mitchel Resnick, professore LEGO Papert di Ricerca sull’Apprendimento al Media Lab del Massachusetts Institute of Technology (MIT) di Boston, direttore del team di ricerca Lifelong Kindergarten, membro del Comitato Scientifico di Fondazione Reggio Children. Condurrà l’incontro il giornalista Eugenio Bruno, giornalista, Sole 24 Ore.

Sarà la prima di sette conferenze internazionali del progetto PER che si terranno in due anni in Europa, Sud America, Nord America, Africa, Oceania e Asia, rivolte a insegnanti, educatori, ricercatori, genitori e policy maker a cui seguiranno esperienze, workshop, pubblicazioni e progetti per combattere la povertà educativa, sensibilizzare e diffondere l’importanza del rapporto tra gioco e apprendimento.

VENERDÌ 17 NOVEMBRE, ORE 17

WORKSHOP AL MALAGUZZI SU “OCTOSTUDIO”

Il primo workshop creativo in presenza del progetto PER si terrà venerdì 17 novembre, alle ore 17, sempre al Centro Internazionale Malaguzzi di Reggio Emilia, dove il professor Mitchel Resnick e il gruppo di ricerca Lifelong Kindergarten presenteranno al pubblico di educatori, genitori, insegnanti per la prima volta in Italia la nuova app di programmazione, OctoStudio. App gratuita e rivolta ai più giovani, che offrirà una nuova esperienza di apprendimento creativo sul cellulare attraverso il gioco.

In tutto il mondo, sempre più bambini e adolescenti hanno accesso ai dispositivi mobili, ma molti passano ore a guardare passivamente video e a scorrere i social media. OctoStudio, invece, invita i giovani a utilizzare telefoni e tablet per esprimersi in modo creativo: i bambini possono scattare foto e registrare suoni, dar vita a progetti con blocchi di coding, inviarli ad amici e familiari e, nel frattempo, ad apprendere anche abilità computazionali e di risoluzione dei problemi. (video)

Pubblicata il 24 ottobre scorso, OctoStudio si basa su decenni di ricerca del gruppo Lifelong Kindergarten del Mit Media Lab sulle tecnologie e l’apprendimento creativo, che ha già inventato Scratch, il linguaggio di programmazione per bambini più popolare al mondo, utilizzato da decine di milioni di giovani.

OctoStudio è progettato appositamente per i bambini e le famiglie delle comunità in cui l’accesso ai computer e a Internet è limitato, ma i telefoni cellulari sono diffusi.

Il processo di progettazione ha visto coinvolgere educatori in Brasile, Cile, India, Corea, Messico, Sud Africa, Uganda. Per garantire un accesso diffuso, OctoStudio è gratuito, non richiede connessione di rete o addebito dati, non raccoglie dati personali e non traccia le persone che lo utilizzano.

COME ISCRIVERSI PER PARTECIPARE IN PRESENZA O ONLINE

Gli incontri del 16 e del 17 novembre possono essere seguiti in presenza o online previa iscrizione, in entrambi di casi è necessaria l’iscrizione online, che prevede un breve questionario obbligatorio ai fini della ricerca.

Per gli insegnanti la partecipazione ai due incontri è riconosciuta come aggiornamento.

Iscrizioni per la partecipazione in presenza: https://bit.ly/PER-PlayExploreResearch

Iscrizioni per ricevere il link e seguire online la conferenza del 16 novembre

https://bit.ly/PER-PlayExploreResearch

Info: www.frchildren.org fb https://www.facebook.com/frchildren

www.learningtrhoughplay.com