Attività preventive di verifica e controllo dei carabinieri nel fine settimana

Proseguono le attività di controllo straordinario del territorio, pianificato in ambito provinciale ed eseguito dai Carabinieri delle Compagnie di Sassuolo e Pavullo Nel Frignano, volto alla prevenzione e contrasto dei furti e delle rapine. Le pattuglie dei Carabinieri hanno attuato attività preventive di verifica e controllo, nelle zone cittadine maggiormente esposte ad attività illecite, predisponendo anche posti di controllo nelle principali arterie stradali.

Nel corso di tali servizi, a Maranello, i Carabinieri della locale Stazione hanno fermato un conducente 42enne, risultato positivo all’esame alcoltest, con un tasso alcolemico 3 volte superiore il limite consentito. L’uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Modena per guida in stato di ebbrezza alcolica e la patente di guida ritirata per la successiva sospensione.

A Pavullo nel Frignano, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia hanno individuato e fermato un’autovettura condotta da un 19enne e con a bordo due persone.

Durante il controllo, sono stati trovati quasi 100 grammi di “hashish” ed un bilancino di precisione, mentre all’interno del portaoggetti del veicolo è stato trovato un coltello di 20 cm. I tre giovani sono stati quindi denunciati all’Autorità Giudiziaria per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.

Poco dopo, la medesima pattuglia dei Carabinieri ha fermato un’autovettura con a bordo 4 uomini stranieri: il conducente, 31enne, è risultato privo della patente di guida, mentre i tre occupanti di 28, 26 e 25 anni, sono risultati irregolari sul Territorio. Quest’ultimi sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Modena per ingresso illegale sul Territorio nazionale ed inviati a presentarsi presso la Questura per regolarizzare la loro posizione in Italia.