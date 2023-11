All’istituto superiore Fermi di Modena la tradizionale “consegna dei camici personalizzati”

All’istituto superiore Fermi di Modena si è svolta sabato 11 novembre la tradizionale “consegna dei camici personalizzati”, alle quattro classi terze che frequentano il terzo anno dell’indirizzo di specializzazione “Chimica dei materiali”.

Per la dirigente scolastica Stefania Giovannetti «la cerimonia sancisce in maniera ufficiale l’ingresso di questi giovani “chimici in erba” nell’affascinante mondo della ricerca. Insieme ad alcuni docenti del dipartimento di Chimica abbiamo accolto gli studenti e le loro famiglie, che da sempre sono invitate caldamente a partecipare a questo momento dal significativo valore simbolico per la scuola e per la comunità locale. Alle quattro classi terze di Chimica sono stati consegnati camici con il logo della scuola e il proprio nome, che rappresentano uno degli “strumenti del mestiere” con particolare riferimento alla cura, all’attenzione e alla curiosità che caratterizzano il lavoro di ricerca in laboratorio».

La cerimonia si è svolta nell’aula magna della succursale dell’Istituto in strada Formigina ed è una tradizione che si tramanda da diversi anni, interrotta recentemente a causa della pandemia, ma da sempre molto sentita da parte di studenti, insegnanti e famiglie.

Oltre agli studenti erano presenti i professori dell’istituto, la dirigente scolastica e alcuni docenti dell’Università di Modena e Reggio che collaborano con la scuola su alcuni progetti di indirizzo chimico.