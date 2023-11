Quattro persone denunciate ed una sanzionata amministrativamente, nei giorni scorsi, durante i controlli del carabinieri

Anche lo scorso fine settimana, i Carabinieri del Comando Provinciale di Modena, con il supporto del Nucleo Antisofisticazione e Sanità Carabinieri di Parma e del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Modena, hanno intensificato i controlli, in particolare nelle ore serali e notturne, con servizi coordinati – in modalità ad “alto impatto” – attuati nei comuni della provincia di Modena, finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei reati contro la persona e il patrimonio e quelli connessi agli stupefacenti e all’abuso di sostanze alcoliche, con controlli estesi anche in esercizi pubblici.

Nell’ambito di tale attività, i Carabinieri della Compagnia di Modena, con il supporto dei comparti di specialità del Nucleo Carabinieri Antisofisticazioni e Sanità di Parma e del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Modena, hanno eseguito un controllo ad un’attività di ristorazione, con sede in Modena.

Nel corso dell’attività ispettiva, i militari hanno riscontrato una serie di carenze igienico-sanitarie e violazioni delle norme sulla sicurezza dei lavoratori, rilevando la presenza di un lavoratore “in nero”, che hanno comportato il deferimento alla Procura della Repubblica di Modena del titolare dell’impresa individuale, la contestazione di sanzioni e ammende per oltre 24 mila Euro e l’applicazione della sospensione dell’attività imprenditoriale fino al ripristino delle normali condizioni di sicurezza.

Nel proseguo dell’attività ispettiva, il Nucleo Carabinieri Ispettorato del lavoro di Modena ha

denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria, il titolare di un centro estetico sito nel centro di Modena, per aver effettuato registrazioni infedeli al fine di non versare i contributi previdenziali e premi assicurativi di 6 lavoratori per un imponibile retributivo evaso di oltre 107 mila euro. Anche in questo caso, contestate sanzioni amministrative per oltre 24 mila euro.

I Carabinieri della Tenenza di Vignola, hanno sanzionato amministrativamente un 24enne per guida in stato di ebrezza alcolica, in quanto alla guida della sua autovettura, sottoposto a controllo con l’alcoltest è risultato positivo con un tasso oltre il limite consentito. La patente di guida è stata ritirata e inviata alla Prefettura, per l’applicazione della sanzione accessoria della sospensione.

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Pavullo Nel Frignano, hanno fermato due persone che si aggiravano con fare sospetto nel centro abitato di Serramazzoni. Sottoposti a controllo di polizia, sono risultati privi di documenti validi per soggiornare sul territorio nazionale e sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Modena, per ingresso e soggiorno illegale sul territorio dello Stato ed accompagnati presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Modena, per regolarizzare la loro posizione.