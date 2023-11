Modena commemora le vittime di Nassiriya ne 20° anniversario

Modena ricorda le 19 vittime italiane della strage di Nassirya. Domenica 12 novembre, alle 9, le autorità cittadine depongono una corona ai piedi del monumento ai Caduti in viale Martiri della Libertà a Modena, in occasione del 20° anniversario dell’attentato alla base italiana in Iraq nel quale, nel 2003, persero la vita 17 militari e due civili.

Alla cerimonia commemorativa, organizzata da Comune e Provincia, intervengono la prefetta Alessandra Camporota e il sindaco Gian Carlo Muzzarelli. Partecipano, tra gli altri, il presidente della Provincia Fabio Braglia e il presidente del Consiglio comunale Fabio Poggi.

Dopo la deposizione della corona d’alloro, è prevista una preghiera a ricordo dei caduti che sarà guidata da monsignor Paolo Notari, vicario foraneo del centro storico di Modena.