I Vos, Volontari per la Sicurezza di Sassuolo, in aiuto ai cugini della Toscana

Come già avvenuto, infatti, per le alluvioni che hanno colpito la Romagna all’inizio dell’estate e, prima ancora, con il terremoto di Amatrice o quello della bassa modenese, i Volontari della Sicurezza si sono immediatamente attivati, prendendo contatti con la Protezione Civile e la Croce Rossa dei singoli territori colpiti la scorsa settimana in Toscana, per dare un aiuto.

È iniziata, quindi, una raccolta di generi di prima necessità che i Vos porteranno direttamente alle famiglie ancora oggi in emergenza.

C’è necessità di generi alimentari a lunga conservazione, ma anche di materiale per la pulizia e l’igienizzazione di ambienti, cose e persone: dal detersivo alla candeggina, dal sapone al dentifricio.

Chiunque abbia la volontà di offrire un aiuto può, come sempre, fare riferimento al distributore Agip di Anselmo Torelli in via Pia.

“Ero Vicesindaco – afferma il Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani – quando per la prima volta ho visto all’opera il grande cuore di Sassuolo, la caparbietà, l’efficacia e la generosità dei Vos attivi nell’area nord della provincia di Modena duramente colpita dal terremoto. Da allora non si contano gli interventi dei volontari guidati dal Presidente Gianpaolo Gottardi e coordinati da Anselmo Torelli: in ogni luogo ci sia necessità di un aiuto si attivano, senza badare a distanze, orari o impegni. A loro, che rappresentano un orgoglio per la nostra comunità, va il più caloroso ringraziamento a nome dell’intera città di Sassuolo, ai concittadini, invece, un appello: aiutateli ad aiutare”.