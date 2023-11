Modena, individuata al parco Pertini una struttura in disuso occupata abusivamente

Nell’ambito di servizi rafforzati, finalizzati alla prevenzione e al contrasto del fenomeno delle aggregazioni giovanili violente, anche alla luce dei recenti episodi delittuosi verificatisi nella zona del parco Pertini, nella serata di ieri fino a tarda notte, un contingente – diretto da un Commissario della Questura – formato da equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato, Guardia di Finanza con unità cinofila antidroga e Polizia Locale, ha effettuato un’attenta e capillare attività di prevenzione e contrasto al crimine, con pattugliamenti, anche appiedati, nell’intera area di interesse ed estesi altresì a via Gallucci e corso Adriano.

Massimo coordinamento dei servizi di presidio del territorio con l’attività investigativa della Squadra Mobile sui recenti episodi di rapina occorsi all’interno del Parco e nelle zone limitrofe. Nel corso del servizio è stato effettuato un sopralluogo presso una struttura in disuso, ubicata in quel parco, lato via Contri, punto di ritrovo anche dei ragazzini molesti già attenzionati nella zona. Gli agenti hanno verificato che ignoti avevano fatto accesso da una finestra utilizzando un bancale a mo’ di scala, nonostante la porta d’ingresso fosse chiusa con un lucchetto, rinvenendo all’interno masserizie e tracce di presenze recenti. Per tale motivo, l’area è stata attentamente monitorata con numerosi accessi alla struttura fino a tarda notte, al fine di verificare eventuali presenze all’interno.

La Questura ha interessato il Comune che, nella mattinata odierna ha immediatamente attivato il proprietario della struttura che ha avviato le attività di sgombero e svuotamento delle masserizie e la successiva chiusura dello stesso. Prevista a breve la parziale demolizione dello stabile, per scongiurare futuri accessi abusivi.

I servizi in area proseguiranno nei prossimi giorni, in coordinamento con le altre Forze di Polizia e la Polizia Locale.