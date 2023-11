Cadelbosco Sopra: la danza a L’Altro Teatro racconta i rapporti umani con “Simbiosi”

Simbiosi è il titolo dello spettacolo di danza che va in scena venerdì 10 novembre (ore 21) a L’Altro Teatro di Cadelbosco di Sopra. Relazioni simbiotiche nelle quali due persone si comportano come se fossero una sola e spesso uno dei due decide per entrambi. In alcuni casi fondamentale è lavorare sulla simbiosi originaria, quella madre/bambino, per arrivare ad un’evoluzione sana della stessa. In questo modo l’adulto di oggi può reggere un addio senza che diventi l’abbandono insostenibile del neonato che è stato in passato.

Lo spettacolo per la coreografia di Roberto Tedesco, è interpretato da Laila Lovino e Melissa Bortolotti, con le musiche di Rival Consoles, Senking, Pan-American, Raime e la produzione KLM- Kinkaleri/Le supplici/mk

Simbiosi sarà preceduto dalla proiezione dei cortometraggi vincitori del festival Cinedanza, il primo concorso e festival internazionale in Emilia-Romagna dedicato interamente alla videodanza realizzato da Drama Teatro in collaborazione con Arci Modena, Fondazione Modena Arti Visive, Ribalta Experimental Film Festival.