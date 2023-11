Ragazzino colto da crisi epilettica, soccorso a Bologna dai carabinieri

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna hanno soccorso un adolescente che si era sentito male andando a scuola. È successo alle 8:00 di ieri, lunedì 6 novembre, quando l’attenzione dei Carabinieri, impegnati nei controlli del territorio per le vie del Quartiere Navile, è stata attirata da una studentessa maggiorenne che stava gesticolando per far notare la presenza di un ragazzino disteso in terra.

I Carabinieri si sono precipitati sul posto e quando si sono accorti che il giovane era affetto da una crisi epilettica lo hanno immediatamente soccorso, attuando le procedure di primo intervento salva vita acquisite durante i corsi addestrativi dell’Arma. In attesa dei sanitari del 118, i Carabinieri sono rimasti accanto al ragazzino che si stava riprendendo ma faceva fatica a ricordare cosa fosse accaduto. La madre del giovane, avvedutasi tramite la localizzazione dello smartphone in uso al figlio che lo stesso non era ancora entrato a scuola, si è recata sul posto rendendosi conto dell’accaduto e ringraziando i militari per l’aiuto fornitogli nella circostanza. Il malcapitato è stato trasportato in una struttura sanitaria per ulteriori accertamenti.