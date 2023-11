Diritti e doveri nel rapporto di lavoro subordinato: l’8 novembre un seminario organizzato dal DSLC

Il Corso di Laurea in Lingue e Culture Europee del Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali organizza un seminario focalizzato sui “Diritti e doveri nel rapporto di lavoro subordinato”, che si terrà il giorno 8 novembre alle ore 15.45 presso il Teatro del Collegio San Carlo (Via San Carlo, 5, Modena).

L’evento, che vedrà l’intervento di Alessandro Cambi, segretario provinciale di Nidil Modena e coordinatore regionale Nidil ER, si propone di esaminare in modo approfondito la struttura e la normativa del lavoro subordinato, i requisiti essenziali dei contratti di lavoro, nonché le prerogative e le responsabilità delle parti coinvolte. Particolare attenzione sarà rivolta alle disposizioni che regolamentano i tirocini formativi.

Sarà inoltre affrontata la situazione dei lavoratori parasubordinati e dei lavoratori nel settore digitale, categorie professionali di crescente rilevanza nell’attuale mercato del lavoro.

“Con l’evolversi del mercato del lavoro e l’emergere di nuove forme di occupazione, è fondamentale che la nostra comunità accademica sia pienamente informata sui diritti e i doveri che caratterizzano il rapporto di lavoro subordinato – dichiara la Prof.ssa Nadia Garbellini, promotrice scientifica del seminario -. L’evento di mercoledì è una tappa importante nel nostro percorso di aggiornamento e discussione, mirato a equipaggiare i nostri studenti con le competenze necessarie per navigare il complesso panorama lavorativo attuale. L’analisi approfondita dei contratti di lavoro e la presentazione della guida per gli studenti lavoratori sono pensate per offrire strumenti concreti a supporto della loro carriera professionale e accademica”.

Nel corso del seminario verrà anche introdotta una guida destinata agli studenti lavoratori, frutto di un progetto della Camera del Lavoro di Modena. Tale guida mira a fornire un orientamento pratico sui diritti specifici degli studenti che intraprendono percorsi lavorativi.

Il seminario è aperto a studenti, accademici e professionisti interessati alla tematica.