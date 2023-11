Armati al supermercato: due uomini arrestati a Vignola per rapina

Nella tarda serata di ieri, a Vignola, due uomini si sono avvicinati alle casse di un supermercato e, mostrando una pistola alla cassiera, le hanno intimato la consegna del contante contenuto nella cassa. La mossa è stata notata da un addetto alla vigilanza del locale che, subito intervenuto, è stato pesantemente minacciato dai due che poi guadagnavano velocemente l’uscita.

Allertati attraverso il “112”, i Carabinieri della locale Tenenza, dopo aver ricevuto la descrizione dei due, si ponevano immediatamente alla loro ricerca. I malfattori sono stati individuati nei pressi del centro commerciale, fermati e sottoposti a perquisizione, cosa che ha consentito il rinvenimento e successivo sequestro di una pistola “revolver” – rivelatasi una scacciacani – priva di tappo rosso e un coltello a serramanico di importanti dimensioni. All’interno di uno zaino, inoltre, i due occultavano generi alimentari asportati dai reparti del supermercato, subito restituiti agli aventi diritto.

Al termine dei dovuti accertamenti, i due sono stati arrestati per rapina aggravata in concorso e porto di armi od oggetti atti ad offendere, e tradotti in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.