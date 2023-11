A Fiorano due iniziative contro la guerra in Palestina

Date le terribili vicende israelo-palestinesi che stanno attraversando queste settimane, il Comune patrocina l’evento intitolato “Contro la guerra in Palestina” e organizzato dal Comitato per la Pace insieme al il Circolo Nuraghe. Per cui sabato 11 novembre, alle ore 17.00, presso Villa Cuoghi (via Gramsci 32) la cittadinanza è invitata a partecipare a questo dibattito pubblico sul tema, un confronto intervallato anche da musiche sia ebraiche che arabe a cura dell’associazione Amici della Musica Nino Rota.

Interverranno il Prof. Luigi Guerra, Preside Emerito della facoltà di Scienze della Formazione presso l’Università di Bologna, il rettore dell’Università Popolare di Formigine Giuseppe Manni, e il vice presidente nazionale Arcs e Arci Gerardo Bisaccia. Modera l’incontro Egidio Pagani. A seguire, dalle 20.00, caldarroste per tutti con un contributo di 10 euro a persona.

Mentre domenica 19 novembre le Caritas locali organizzano il Pranzo della fratellanza presso il Salone del Pellegrino (al fianco del Santuario fioranese). Il menù, 20 euro adulti e 10 euro bambini, comprende: antipasto, tortelloni di ricotta, arrosto con patate e insalata, dolce, frutta, acqua e vino. Per prenotarsi, ecco i recapiti: Silvana 340/9047270, Dorando 347/0129115, Angelo 333/9999211.