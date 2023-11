Da giovedì 9 novembre l’accesso al portale referti online dell’Azienda USL di Bologna potrà avvenire unicamente autenticandosi con le credenziali SPID

In attuazione della legge 120 dell’11 settembre 2020 relativa alle “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” secondo la quale le Pubbliche Amministrazioni hanno l’obbligo di utilizzare il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o la Carta d’Identità Elettronica (CIE) o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) come uniche modalità di autenticazione per le funzionalità di accesso ai servizi, da giovedì 9 novembre l’accesso al portale referti online dell’Azienda USL di Bologna sarà possibile autenticandosi unicamente attraverso le proprie credenziali SPID.

Qualora l’utenza riscontri difficoltà di accesso potrà contattare l’Azienda USL di Bologna scrivendo una mail a refertionline@ausl.bologna.it, attraverso il pulsante “Serve aiuto? Contattaci” presente sul sito web oppure al numero di telefono 0516225596, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 15.45

Inoltre, per facilitare l’utenza, l’Azienda USL di Bologna ha predisposto un video tutorial disponibile al seguente link https://youtu.be/Abdyeg1tZcY