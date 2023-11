Aggiornamento dell’albo scrutatori del comune di Campogalliano

I cittadini disposti a svolgere le funzioni di scrutatori di seggio elettorale hanno tempo fino al 30 novembre per presentare l’apposita domanda di iscrizione nell’apposito albo al Comune. E’ stato infatti pubblicato all’albo pretorio l’avviso di aggiornamento dell’elenco delle persone idonee a tale funzione.

Nella domanda, redatta in carta semplice, dovranno essere dichiarate le proprie generalità, la professione e l’assolvimento dell’obbligo scolastico. Si precisa che l’inclusione nel predetto albo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti: essere elettore del Comune, aver assolto gli obblighi scolastici, non essere dipendente del Ministero dell’Interno, poste e telecomunicazioni, trasporti, non appartenere alle Forze Armate in servizio, né svolgere, presso le U.S.L., le funzioni già attribuite al medico provinciale, all’ufficiale sanitario o al medico condotto, non essere Segretario comunale né dipendente dei comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali e infine., ovviamente, non essere candidato alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

Per ogni ulteriore informazione, rivolgersi all’Ufficio elettorale comunale.