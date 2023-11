Successo casalingo del Sassuolo sul Frosinone nel Campionato Primavera

Superato per 3 reti a zero il Frosinone di Mister Gregucci oggi (sabato 5) allo stadio Ricci per una sfida valida per il campionato Primavera 1 TIM, stagione 2023/2024.

Mister Bigica ha schierato dal primo minuto Theiner; Cinquegrano, Loeffen, Cannavaro, Falasca, Lopes, Leone, Kumi, Knezovic , Neophytou e Russo.

Ad aprire le marcature Flavio Russo al 18’, suo il pallonetto da fuori area che beffa il portiere avversario.

Sugli sviluppi di un calcio d’angolo al 27’ Knezovic pesca sul secondo palo la testa di Cinquegrano che insacca per il 2 a 0.

Ancora Russo fa scrivere il suo none sul taccuino dei marcatori al minuto 87 con un colpo di testa su assist del subentrato Caragea.

Claudio Corrado