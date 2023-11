Cortometraggi del territorio e dal mondo, al Reggio Film Festival

Da ventidue anni i cortometraggi sono il cuore pulsante del Reggio Film Festival. Così è anche per l’edizione 2023, dal titolo-tema Futuro, come sempre attenta alle collaborazioni con il territorio e al contempo in ascolto delle più interessanti autorialità internazionali. In questo quadro si colloca la preziosa serata di martedì 7 novembre: negli spazi di SD Factory a Reggio Emilia avverrà la premiazione di Futuri, concorso pubblico aperto ai giovani videomaker promosso dal Comune di Reggio Emilia per l’ideazione e la produzione di un cortometraggio che porti a riflettere sul concetto di futuro.

«Siamo felici di essere partner dell’iniziativa promossa dal Comune di Reggio Emilia – Officina Educativa – Partecipazione giovanile e benessere» dichiara il Direttore Artistico del Reggio Film Festival Alessandro Scillitani «Ci è sembrato di buon auspicio, in un tempo così incerto, dedicare ai giovani talenti del futuro una serata nei primissimi giorni del nostro Festival 2023, convinti che la cultura e l’arte, in ogni forma, possano davvero contribuire a creare un mondo migliore per tutte e tutti».

«In un momento storico come quello che stiamo vivendo è estremamente urgente e importante parlare di futuro. Lo abbiamo chiesto ai filmmaker internazionali, che hanno inviato le loro opere da tutto il mondo: abbiamo ricevuto per questa edizione quasi duemila cortometraggi da Iran, Estonia, USA, Spagna, Ghana, Ungheria, Gran Bretagna, Corea del Sud, Russia, Messico, Afghanistan, Belgio, Palestina e Svizzera. Ne mostreremo una selezione per tutta la settimana, al Cinema Teatro San Prospero di Reggio Emilia, con un ricco programma di proiezioni gratuite» aggiunge Alessandro Scillitani «In questa edizione tratteremo il tema del futuro da molti punti di vista. Ci piace iniziare dando voce alle giovani promesse del nostro territorio».

Il Festival proseguirà fino a domenica 12 novembre: venite a scoprirvi.

Ingresso libero e gratuito.

SD Factory si trova in via Brigata Reggio 29 a Reggio Emilia.

Il Cinema Teatro San Prospero si trova in via Guidelli 5 a Reggio Emilia.