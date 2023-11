La famiglia Vezzani e Progetto Pulcino donano alla Terapia Intensiva Neonatale del Santa Maria Nuova di Reggio Emilia

Si è svolta ieri pomeriggio nel reparto di Terapia Intensiva Neonatale dell’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia la consegna di due importanti donazioni da parte della famiglia Vezzani, titolare della Vezzani Spa, e di Progetto Pulcino.

Grazie alla famiglia Vezzani, ad arricchire le dotazioni del servizio è oggi un lettino da rianimazione neonatale di ultimissima generazione, l’infant warner Babyroo TN 300. Oltre a vari optional, l’apparecchiatura incorpora un ventilatore artificiale, una bilancia e un doppio sistema radiante con servocontrollo di temperatura.

La famiglia Vezzani non è nuova a gesti di generosità avendo donato lo scorso anno due sofisticate apparecchiature dedicate al monitoraggio della ipo/ipertermia dei piccolissimi.

Da parte di Progetto Pulcino, invece, è stata donata Babyleo TN 500, un’incubatrice speciale, cosiddetta incu-warmer, in grado di fornire un riscaldamento ottimale anche con la funzione di lampada radiante, ideale nella transizione dalla terapia chiusa a quella aperta.

I fondi per l’acquisto di questa apparecchiatura sono l’esito delle raccolte promosse da Leonardo Diserio, dagli amici di Ilaria e dal torneo di golf “Memorial Idea Giroldini”, oltre che delle offerte ricevute durante gli eventi organizzati da Isabelle Adriani Academy a Palazzo Trivelli (RE) e delle donazioni della ditta Bucher Hidraulics Spa e della Pasticceria Nuovo Swing di Reggio Emilia. A queste si sono aggiunti i proventi dei corsi “S.O.S. Bimbo” organizzati mensilmente da Progetto Pulcino per illustrare le manovre di disostruzione pediatrica delle vie aeree e le nozioni di primo soccorso, oltre che delle bomboniere solidali. Fondamentale è stato, inoltre, il contributo di Francesco Sguazzin, giovane padre di un bambino prematuro, che ha donato gli introiti del suo libro di fiabe illustrate “Le Storie di Sir. Francis”.

I fratelli Vezzani e la consorte Alessandra Guzzi insieme alla Presidente di Progetto Pulcino Alessandra Davoli sono stati accolti in reparto e ringraziati dalla Direttrice generale Cristina Marchesi e dal Direttore del Dipartimento Materno Infantile Giancarlo Gargano, insieme all’equipe.

“Sono particolarmente grata alla Vezzani Spa per questa bellissima iniziativa” ha dichiarato Cristina Marchesi “La vicinanza dei cittadini e degli imprenditori reggiani all’ospedale cittadino è una testimonianza di grande affetto che ci gratifica e rende ragione degli sforzi che tutto il mondo sanitario reggiano costantemente mette in campo per dare delle risposte di salute puntuali, efficaci ed efficienti. È un riconoscimento al valore e alla qualità dell’assistenza sanitaria offerta nella nostra provincia. In questo momento di ristrettezze finanziarie per tutto il servizio sanitario, il supporto del terzo settore e della comunità è divenuto fondamentale e imprescindibile.”

Giancarlo Gargano ha voluto ringraziare personalmente “La famiglia Vezzani – ormai amica e partner fedele – e Progetto Pulcino, la sua Presidente Alessandra Davoli e tutto il Direttivo che da sempre con assiduità, costanza e infinita generosità sono al fianco dei medici, degli infermieri e del personale tutto, in particolare delle famiglie dei nostri piccoli degenti. L’infant warmer e la incu warmer sono piccole succursali della Terapia Intensiva Neonatale e permetteranno di ottimizzare, a partire dai primi minuti di vita, l’assistenza ai neonati prematuri o critici”

Infine la Presidente di Progetto Pulcino, Alessandra Davoli, si è unita ai ringraziamenti rivolti sia alla famiglia Vezzani che a tutti gli amici sostenitori dell’associazione che presiede.