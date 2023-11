San Prospero, contributi per le attività commerciali. Confesercenti: “Un segnale concreto per sostenere il commercio locale”

Confesercenti Area Nord ritiene molto positiva e opportuna la decisione dell’amministrazione comunale di San Prospero di mettere a disposizione alle imprese commerciali, di servizio alla persona e al turismo (Bar e ristoranti) una somma di 25mila euro per le attività che hanno avuto un incremento dei loro costi energetici (luce-gas) dal periodo 01.01.2022 al 30.09.2023 oppure che sostengono spese di locazione per i locali in cui svolgono la loro attività.

“Siamo consapevoli – commenta Mauro Bega, Direttore Confesercenti Area Nord – che il massimale pari a 1.000 euro erogabile ad ogni impresa che presenta domanda non risolve certamente i problemi che le categorie da noi rappresentate stanno vivendo, ma è comunque un segnale che la nostra associazione apprezza. Il comune di San Prospero ha dimostrato di voler sostenere il settore del commercio e le attività del paese, da sempre presidi sociali ed economici fondamentali per il territorio”.