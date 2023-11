Il controllo di vicinato e il suo ruolo nel prevenire truffe e raggiri: se ne parla a Modena il 9 novembre

Le persone anziane fragili sono tra le categorie a maggior rischio di essere vittime di abusi finanziari, truffe e raggiri e per questo è importante che sia loro che i loro familiari tengano alta l’attenzione e imparino a riconoscere tempestivamente situazioni di rischio, per prevenirle ed evitarle.

A questo scopo la cooperativa sociale Anziani e non solo, con il patrocinio e il contributo del Comune di Modena – ufficio Amministrativo Legalità e Sicurezza – nell’ambito del progetto “La prevenzione rende sicuri: insieme contro truffe e raggiri ai danni della popolazione anziana”, finanziato dal Fondo per la prevenzione e il contrasto delle truffe agli anziani” del Ministero dell’Interno, ha promosso un ciclo di incontri che si concluderà giovedì 9 novembre con un incontro dedicato al ruolo che può avere il Controllo del Vicinato nella prevenzione delle truffe e dei raggiri

“Spesso pensiamo al controllo di vicinato solo come a uno strumento di sicurezza urbana” dice Licia Boccaletti, Presidente di Anziani e non solo “in realtà il coinvolgimento diretto dei cittadini che questo modello promuove può svolgere un ruolo importante anche nella prevenzione delle truffe: grazie alla diffusione di informazioni attendibili e mediate da soggetti di cui si ha fiducia si aiuta a contrastare i raggiri e a sviluppare un maggior senso di comunità”.

Per approfondire questo tema interverranno Piernicola Tartiglione, Presidente della Polisportiva San Faustino e il Commissario Capo della Polizia Locale Franco Busi. Durante la serata verranno inoltre presentate le attività del Centro territoriale per le vittime di reato aperto a Modena nell’ambito del progetto E.R.Vi.S.

L’appuntamento è per le ore 17.00 presso la Polisportiva San Faustino, in Via Wiligelmo 72. L’incontro è ad ingresso libero e gratuito.

Per informazioni è possibile contattare la cooperativa sociale Anziani e non solo telefonicamente (059-645421) o anche via whatsapp al numero 393 909 6596.