Anche a Campogalliano un itinerario di “Autunno fuori dal comune”: 5 weekend tra novembre e dicembre

Anche la città della Bilancia diventa protagonista dal progetto “Autunno fuori dal Comune”, il pacchetto di proposte offerte dalla destinazione turistica Modena-Bologna con 5 weekend per scoprire le eccellenze naturalistiche, culturali ed enogastronomiche che animano i territori di Modena e Bologna. Grazie alla collaborazione tra Museo della Bilancia, Libra 93 ETS e Modenatur, è stato definito un pacchetto ritenuto adatto ad essere inserito nella rassegna.

Ogni domenica, dal 5 novembre al 3 dicembre 2023, con avvio alle ore 15.00, il Museo della Bilancia attirerà turisti a Campogalliano con la proposta intitolata “Alla scoperta della misura tra esperimenti e antichi strumenti”, un pomeriggio per conoscere l’originale museo immergendosi nel particolare mondo della misura. Si tratta di una visita particolarmente adatta alle famiglie con bambini ma in grado di catturare l’attenzione anche degli adulti, caratterizzata da elementi curiosi, indovinelli, gare di stime quantità e che includerà anche un momento laboratoriale con l’utilizzo di semplici strumenti di misurazione ma anche di attrezzi inusuali.

Il Museo della Bilancia, posto in via Giuseppe Garibaldi 34/a a Campogalliano, nasce in un territorio che fin dal lontano 1860 produce bilance ed è dedicato a questo fondamentale strumento che ha accompagnato la vita dell’uomo e garantito l’equità negli scambi commerciali.

Per la visita, della durata di circa 1 ora e mezza, occorre la prenotazione (obbligatoria) e l’ingresso è gratuito per i bambini e i ragazzi fino ai 13 anni.

Per maggiori informazioni e prenotazioni tel. 059.2032660 oppure info@visitmodena.it