Controlli dei carabinieri nel centro cittadino di Modena: spacciatore in fuga arrestato con la cocaina

Nella serata del 31 ottobre, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Modena, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno notato un uomo a bordo di una bicicletta che, resosi conto del passaggio della pattuglia, si è dato a precipitosa fuga in Via Capitani. I militari lo hanno inseguito per procedere al suo controllo.

Il fuggitivo, dopo aver abbandonato la bicicletta, è scappato a piedi ma è stato raggiunto dai Carabinieri. Ha provato a divincolarsi, spintonando gli operanti, ma è stato bloccato e sottoposto a perquisizione. All’esito dell’attività di ricerca, è stato trovato in possesso di 113 grammi di cocaina e 75 euro in contanti sottoposti a sequestro penale. Il 39enne è stato tratto in arresto per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.