Sant’Orsola, sospesa per 15 giorni l’attività della PMA per consentire la realizzazione di lavori sulla struttura

L’attività di Procreazione Medicalmente Assistita verrà temporaneamente sospesa per 15 giorni per consentire la realizzazione di lavori strutturali e organizzativi resisi necessari contestualmente al cantiere per la costruzione della nuova sede presso il Polo Materno infantile dell’IRCCS Policlinico di Sant’Orsola. Sempre garantita l’assistenza a tutte le donne attraverso contatto diretto.