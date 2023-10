Rami spezzati e piante divelte causa il forte vento che ha interessato anche il reggiano

Causa il forte vento, in viale Piave a Reggio Emilia un grosso ramo è caduto su di un parcheggio pubblico: due le autovetture danneggiate. Fortunatamente nessun ferito. Sul posto, intorno alle 10:00, i Vigili del fuoco.

In via Rossa a Luzzara, invece, una grossa pianta è stata divelta dalle forti raffiche di vento e si è appoggiata ad una casa, senza tuttavia provocare danni strutturali. Sul posto, alle 12, i Vigili del fuoco di Luzzara.

Incendio della tettoia in legno del balcone di un’abitazione privata, questa mattina intorno alle 11:00 in via Corbusier 6, a Marmirolo di Reggio Emilia. Il pronto intervento dei Vigili del fuoco, sul posto con due squadre, ha evitato che le fiamme si propagassero all’appartamento.