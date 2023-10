Tre quintali di ciccioli e due di cappelletti alla Festa d’Autunno di Albinea

Sono stati 43 i norcini che si sono sfidati a “singolar tenzone” domenica 29 ottobre al parco Lavezza. In palio il primo premio per il miglior cicciolo prodotto. A spuntarla nella categoria “Paioli a legna” è stato Adriano Rinaldi, seguito da Sauro Marastoni e da Fabio Incerti. Nel concorso dedicato ai “paioli a gas” si è classificato primo Roberto Grisendi, seguito da Silvano Ori e da Ermes Magnani. A premiare i concorrenti ci hanno pensato l’assessore alle attività produttive, Roberta Ibattici, e la presidente di Pro Loco Albinea, Antonella Incerti.

La premiazione è avvenuta all’interno della Festa d’Autunno dei “Ciccioli balsamici” che ha animato il paese nelle giornate di sabato e domenica. Alcuni numeri, organizzata da Pro Loco, con la collaborazione del Comune, dimostrano la riuscita dell’edizione 2023 della kermesse. Al ristorante del parco Lavezza sono infatti stati preparati e venduti 3mila pezzi di gnocco fritto e tigelle, 600 porzioni di lasagne 550 costine, 3 quintali di ciccioli, 25 teglie grandi di erbazzone, 40 chili di baccalà, 20 ciambelle giganti, 150 sughi d’uva e 60 torte fatte in casa (cioccolatino, tagliatelle, zucca riso e castagne) e 60 pacchetti di biscottini di Halloween.

Inoltre sono stati preparati e venduti 200 chili di cappelletti che sono stati preparati per 4 giorni da trenta donne di Albinea.

La festa ha visto la partecipazione di numerose famiglie. Molto apprezzati sono stati i giochi di una volta di Uisp allestiti in piazza Cavicchioni, il laboratorio creativo per bambini” Halloween attack”,

la “Camminata con vista tra i gessi… balsamici” organizzata dagli Amici del Cea, l’esposizione di funghi a cura del gruppo micologico G. Franchi di Reggio, le caldarroste della Pro Loco di Marola, la cottura del mosto a cura della Confraternita dell’aceto balsamico tradizionale e quella della forma di Parmigiano-Reggiano. Al parco Lavezza sono andate in scena le prove di tiro con l’arco della compagnia Artemide, l’esibizione di falconeria dei Falconieri della Ginestra e i giri in pony grazie alla scuderia Pippi. Inoltre in sala civica è stato presentato il volume “Cure balsamiche” a cura della confraternita dell’aceto balsamico tradizionale con il presidente, Francesco Cattini, il past-president, Luciano Bagnacani e lo storico Antonio Canovi. Applauditissimi gli sbandieratori della Maestà della Battaglia di Quattro Castella e apprezzate le dimostrazioni sportive di Azato Karate e Skating Club Albinea. Ottimi i cocktail preparati dai ragazzi di Albinea Live in piazza Cavicchioni.

L’ottima riuscita della festa si deve in primo luogo ai preziosissimi volontari di Pro Loco.