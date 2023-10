Modena, Bonus riscaldamento per l’anno 2023: le richieste entro il 31 dicembre 2023

Le famiglie economicamente svantaggiate possono presentare richiesta per il Bonus Teleriscaldamento, un contributo a compensazione della spesa per il servizio di teleriscaldamento valevole per l’anno 2023 e non retroattivo.

Il bonus può essere richiesto da tutti i clienti domestici che utilizzano il teleriscaldamento con un contratto di fornitura diretto o con un impianto condominiale. Possono presentare domanda le famiglie con un indicatore Isee non superiore a 15mila euro o con indicatore Isee non superiore a 30mila se si tratta di nuclei numerosi, cioè con almeno quattro figli a carico.

La domanda va presentata entro il 31 dicembre via mail all’indirizzo contributicpf@mediandoweb.it oppure di persona ma solo su appuntamento al Centro per le Famiglie, via Del Gambero 77. In entrambi i casi occorre allegare il modulo di domanda debitamente compilato e firmato, nonché il documento di riconoscimento del firmatario, l’attestazione Isee in corso di validità. Il modulo per presentare la domanda è scaricabile on line dal sito del Comune di Modena (www.comune.modena.it/servizi/salute-benessere-e-assistenza/bonus-teleriscaldamento-2023) dove sono inoltre consultabili l’elenco dei documenti necessari per la richiesta e l’ammontare del bonus a seconda dei requisiti economici in possesso dal nucleo che presenta la domanda.

Per ulteriori informazioni e appuntamenti si può contattare telefonicamente il Centro per le Famiglie (059/8775846) nelle giornate di lunedì e giovedì neglio orari: 8.30-13.30 e 14.30-18.

Il bonus sarà erogato agli aventi diritto mediante accredito in unica soluzione sulle bollette inviate da aprile o, per i clienti con fornitura centralizzata, attraverso rimborso nel contratto condominiale che l’amministratore condominiale provvederà a trasferire ai beneficiari.