Maltempo: limitazioni temporanee al transito su alcuni tratti stradali in provincia di Parma e Piacenza

A causa dell’innalzamento dei corsi d’acqua sono attive limitazioni temporanee al transito su alcuni tratti stradali in provincia di Parma e Piacenza. Le chiusure sono disposte in via precauzionale per garantire la sicurezza della circolazione in coordinamento con le Prefetture, le Forze dell’Ordine, la Protezione Civile e gli Enti competenti. La circolazione potrà essere ripristinata nelle prossime ore, compatibilmente con l’evoluzione delle condizioni meteo.

I tecnici e le squadre Anas sono operative dalla scorsa notte su tutte le tratte stradali interessate dal maltempo, al fine monitorare in tempo reale l’infrastruttura, intervenire in caso di smottamenti o allagamenti e garantire la sicurezza.

Nel dettaglio, la strada statale 62 “della Cisa” è chiusa a causa dell’innalzamento del livello del torrente Sporzana, nel comune di Fornovo di Taro, in provincia di Parma. Non è disponibile una viabilità alternativa.

La strada statale 654 “di Val Nure” è temporaneamente chiusa in tre punti nelle località Farini, Bettola e Ponte dell’Olio, in provincia di Piacenza, a causa dell’innalzamento del livello del torrente Nure. Il traffico è deviato sulla viabilità provinciale con indicazioni sul posto.