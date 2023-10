Pas 14: presentata la nuova ambulanza della Pubblica Assistenza Sassuolo Croce Blu OdV

Poco dopo le 10 di questa mattina è stata presentata, in Piazza Garibaldi, la nuova ambulanza PAS 14 della Pubblica Assistenza Sassuolo Croce Blu OdV (Organizzazione di Volontariato). Per il corpo dei volontari ha preso la parola Stefano Faso.

Alla cerimonia oltre al Sindaco ha partecipato anche il neo parroco di San Giorgio Don Corrado Botti in quella che possiamo considerare la sia prima presenza ufficiale in una cerimonia pubblica dal suo arrivo in città. Dopo la consegna ufficiale del nuovo mezzo, la delegazione si è spostata per una visita alla sede temporanea della PAS in via Radici in Piano 463.