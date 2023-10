Mirandola: con l’auto contro un manufatto, morto un uomo di 72 anni

Tragico incidente questa mattina alle 5:00 a Mirandola, sulla strada statale 12 all’altezza del civico 159. Una autovettura è uscita di strada ed ha impattato contro un manufatto in cemento. Il conducente, un uomo di 72 anni, A.S. le iniziali, è stato estratto dalle lamiere dalle squadre dei vigili del fuoco di San Felice e dai Vigili del fuoco volontari di Mirandola accorsi sul posto: purtroppo il medico del 118 non ha potuto far altro che constatarne il decesso. Sul posto una volante dei Carabinieri per i rilievi di competenza.