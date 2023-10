Installati due nuovi defibrillatori, donati dalle realtà associative solieresi

Domenica 22 ottobre sono stati inaugurati due nuovi defibrillatori sul territorio del Comune di Soliera. Il Dae installato nei pressi del bar Marzia, in via Caduti 171, è dedicato a Daniele Valisi mentre quello collocato all’interno del New Car Wash, in via Scarlatti 114, è dedicato a Jessica. Entrambi i defibrillatori sono stati acquistati con una parte dell’incasso del 1° Motochianina Memorial Daniele Valisi, organizzato grazie alla collaborazione di tante realtà del territorio.

Si ringraziano in particolare Matteo Valisi, il Gruppo Genitori Figli con Handicap, la Chianina di Modena, la Compagnia Balsamica di Soliera, la Croce Blu di Soliera, il Comune di Soliera, i proprietari del Bar Marzia e del New Car Wash e B.S. snc per l’impianto elettrico, oltre a tutti coloro che sono intervenuti all’evento.

La generosità della comunità solierese ha consentito di mettere in rete ulteriori due importanti presidi che, sotto l’esperta guida degli infermieri della centrale operativa di Bologna, potranno essere usati in caso di necessità da chiunque chiami il 118.