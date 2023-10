‘Humboldt, il primo ambientalista’: venerdì a Limidi conferenza del noto divulgatore Dario De Santis

Venerdì 27 ottobre 2023, ore 21.00 presso il Centro polivalente di Limidi (via Papotti n.18) Dario De Santis, collaboratore presso Università degli Studi di Milano-Bicocca e brillante divulgatore (noto anche per i suoi video su youtube) intratterrà il pubblico su ALEXANDER VON HUMBOLDT.

Oggi quasi un illustre sconosciuto per il grande pubblico. Eppure agli inizi del 1800 era uno degli uomini più famosi del mondo ed un grande ed ironico intrattenitore. Tedesco di origine ha vissuto e viaggiato e fatto ricerche in quasi tutta l’Europa, in Sud America, in Africa e durante i suoi viaggi ha fissato meridiani e paralleli, preparato mappe geografiche, studiato piante, introdotto la fitogeografia e fatto tante altre cose. La sua opera “Il cosmo” è una delle più ambiziose nel mondo scientifico che mai siano state pubblicate. E’ considerato il primo ambientalista. Ne parlerà De Santis, con vari riscontri storici ed aneddoti, soffermandosi su cosa ci ha insegnano questo studioso che ha inseguito per tutta la sua esistenza un sogno senza curarsi degli interessi finanziari.

L’evento è come sempre aperto al pubblico e ad ingresso gratuito e non è necessaria alcuna prenotazione. L’iniziativa rientra nel programma 2023-2024 predisposto dal Centro Polivalente, col contributo della Fondazione Campori di Soliera, nella considerazione che argomenti culturali e scientifici interessano tante persone e che vi è un bisogno insoddisfatto cui il centro cerca di dare risposte.

La prossima iniziativa sarà il tradizionale CONCERTO DI OGNISSANTI che si terrà la serata del 1.11.2023 alle ore 21,00 nella Chiesa Parrocchiale di Limidi con lo spettacolo “Pace in primis” con Matteo Manicardi e Simone Forghieri.