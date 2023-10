Previsioni meteo Emilia Romagna, martedì 24 ottobre 2023

Molto nuvoloso o coperto con piogge, localmente a carattere di rovescio temporalesco, che dal settore occidentale tenderanno ad interessare nel corso della giornata l’intero territorio. Tendenza ad attenuazione dei fenomeni nel corso della serata/notte sul settore centro-occidentale. Temperature minime in aumento con valori tra 14 e 18 gradi; massime in diminuzione sul settore occidentale con valori intorno a 17/18 gradi, in temporaneo aumento per venti di caduta sul settore orientale con punte di 24/25gradi. Venti in prevalenza da sud-ovest, deboli in pianura, moderati o forti sui rilievi.

(Arpae)