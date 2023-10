Inaugurata la “Palestra sotto il cielo” nei pressi dell’Ospedale di Guastalla

Sabato scorso, nella nuova area attrezzata di via Donatori del Sangue, nei pressi dell’Ospedale Civile di Guastalla, è stata inaugurata, alla presenza delle autorità civili, la “Palestra sotto il cielo”. Lo spazio è stato dotato di una vera e propria palestra all’aperto, nata per favorire l’attività fisica e la socializzazione gratuita e accessibile a tutti: bambini, giovani, adulti, studenti, anziani, disabili e non vedenti.

Alla cerimonia di inaugurazione erano presenti, il sindaco Camilla Verona, il vice Ivan Pavesi, l’assessore allo sport Luca Fornasari, la direttrice del distretto sanitario Cinzia Gentile, la d.ssa Emanuela Bedeschi, Direttore Struttura Complessa Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell’Asl di Reggio Emilia, referenti dell’associazione Noi per l’Hospice e studenti dell’istituto Russell accompagnati da alcuni insegnanti di educazione fisica.

Il sindaco di Guastalla ha espresso grande soddisfazione per questo nuovo servizio a favore della comunità locale: “La Palestra sotto il cielo è una bellissima opportunità offerta ai nostri cittadini e a tutti coloro che vorranno usufruire di questa nuova installazione nel parco a fianco dell’ospedale. L’Iniziativa è stata promossa dall’Azienda Usl di Reggio Emilia e accolta dal Comune di Guastalla, che ha provveduto ad individuare l’area pubblica e ad installare le attrezzature, allo scopo di incentivare la pratica sportiva come strumento di prevenzione e tutela della salute fisica e mentale”.

È infatti appurato che l’attività motoria ha effetti positivi sia sul corpo che sulla psiche.

Le attrezzature sono fruibili da tutti a qualsiasi età e le possono utilizzare anche persone con disabilità motoria nella massima sicurezza. Operatori del comitato Uisp di Reggio Emilia, che già collaborano con il Comune di Guastalla, assicureranno controlli regolari e costanti su tutte le attrezzature presenti.

“L’area – ha aggiunto la prima cittadina di Guastalla – potrà essere utilizzata anche dalle scuole, in particolare dai ragazzi e dalle ragazze che frequentano il polo scolastico a pochi passi da qui e arricchisce ulteriormente l’offerta di strutture e attrezzature sportive già presenti nel contesto, come il centro Le piscine, il Palazzetto dello sport, l’anello di atletica, le palestre”.

L’iniziativa è sostenuta dall’Azienda Usl-IRCCS di Reggio Emilia all’interno delle progettazioni del nuovo Piano Regionale della Prevenzione 2021 – 2025.

La Palestra sotto il cielo di Guastalla si aggiunge a quelle di Reggio Emilia (Campus San Lazzaro), Castelovo ne’ Monti e Puianello-Quattro Castella.