Previsioni meteo Emilia Romagna, lunedì 23 ottobre 2023

Al mattino sereno o poco nuvoloso per nubi alte e sottili, con locali foschie dense nelle aree adiacenti al Po. Aumento della nuvolosità dal pomeriggio, in particolare sul settore occidentale dove saranno possibili precipitazioni che in serata potranno assumere anche carattere di rovescio temporalesco. Temperature in lieve diminuzione sulla Romagna. Minime comprese tra 10 e 13 gradi, massime tra 20 e 22 gradi. Venti deboli meridionali, tendenti a ruotare tra est e sud-est sulle pianure. Mare poco mosso, mosso in serata a partire dal riminese.

(Arpae)