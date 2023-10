Scandiano: ruba nella sede scout e danneggia i locali, ripreso dalle telecamere. 29enne denunciato

Si è introdotto varie volte nella sede del gruppo scout di Scandiano, impossessandosi di generi alimentari e danneggiando i locali. L’uomo un 29enne, veniva interamente ripreso nelle sue azioni dalle telecamere di videosorveglianza poste all’interno della struttura. A seguito delle indagini svolte dai carabinieri della Tenenza di Scandiano, il presunto ladro veniva riconosciuto. Per questi motivi con le accuse di tentato furto aggravato e danneggiamento i Carabinieri della Tenenza di Scandiano hanno denunciato alla Procura di Reggio Emilia, diretta dal Procuratore Calogero Gaetano Paci, un uomo di 29 anni residente nel comprensorio ceramico. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.

L’origine dei fatti risale tra i giorni del 12 e 14 ottobre quando uno dei capi Scout del “Gruppo Scout Scandiano 1”, si presentava presso gli uffici della locale Tenenza dei carabinieri per denunciare un furto aggravato ai danni della sede Scout di Scandiano. Nell’occasione sono stati informati i militari che la sede era munita di telecamere di video sorveglianza, che riprendevano l’azione delittuosa del malfattore. La donna raccontava di essersi recata nella mattina del 12 presso la sede e di aver trovato la porta della cucina della sede aperta, dopo essere stata forzata e danneggiata, inoltre dai video si vedeva chiaramente l’ignoto ladro a lei sconosciuto, mentre sottraeva dalla cucina un sacco di pasta da 5 kg, una bottiglia di olio e 2 bottiglie di salsa di pomodoro. Il giorno 14 ottobre, presso gli Uffici della Tenenza, si ripresentava un altro capo Scout del “Gruppo Scout Scandiano 1”, il quale sporgeva denuncia per il reato di danneggiamento presso la predetta struttura, l’uomo raccontava di essere giunto in sede intorno alle 9:30, constatato che qualcuno fosse entrato all’interno dello stabile, ed accorgendosi che la persona in questione scappava dal vialetto dello stabile secondario con in braccio un cane, il capo scout aveva provato ad inseguirlo ma il ladro si era dileguato.

Da un sopralluogo veniva riscontrato che le porte dell’edificio risultavano forzate e danneggiate. In più, durante la permanenza all’interno della sede, il malfattore utilizzava la cucina per cucinare, con tutti prodotti trovati all’interno di essa, lasciando tutto il cibo nelle pentole. Inoltre sul pavimento vi erano anche delle urine, in ultimo consegnava ai carabinieri i video e le immagini delle telecamere di video sorveglianza che riprendevano le scene del danneggiamento precedentemente denunciato. Dalla visione delle immagini e dei video consegnati da entrambi i denuncianti, militari della Tenenza di Scandiano, a seguito di accurate indagini, riconoscevano nell’odierno indagato la persona raffigurata resasi responsabile dei fatti. Pertanto i militari scandianesi acquisivano a carico dell’uomo elementi circa la sua presunta responsabilità in ordine ai reati contestati circostanza per cui l’uomo veniva denunciato alla Procura reggiana in relazione ai citati riferimenti normativi violati.