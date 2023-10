Féra di Sdàs: il programma della quarta Fiera d’Ottobre

Quarta domenica del mese e quarto appuntamento con le Fiere d’Ottobre a Sassuolo che, nell’occasione, prende il nome di Féra di Sdàs.

Tanti gli appuntamenti, anche nella giornata di domani, organizzati dall’Amministrazione Comunale, ProLoco Sassuolo, Comitato Commercianti del Centro Storico ed Sgp in collaborazione con le associazioni, i comitati ed il circoli cittadini, che vanno oltre il tradizionale mercato ambulante mattutino.

Il programma di domani

1° Trofeo città di Sassuolo a cura di Arcieri Val Secchia presso il circolo Cinofilo Sassolese (dietro Piscina comunale) – Dalle ore 08.30

Vicolo Conce – una strada d’Artisti: Esposizione di opere d’arte a cura del Gruppo Pittori Sassolesi J. Cavedoni aps dalle ore 9 alle 18.30

“Opera Aperta” di Stefano Arienti: Mostra di arte contemporanea a cura di Maria Vittoria Baravelli presentata da Marca Corona

Visite guidate alle 11 e 16:30, caccia al tesoro per bambini alle 15:30, corso di calligrafia “Impariamo a scrivere” alle 17 – ingresso gratuito previa prenotazione a galleria@marcacorona.it.

La Serie A – Il grande tennis a Sassuolo: ingresso libero campi indoor dello Sporting Club Sassuolo dalle ore 10

Il pranzo è servito a cura di Pro Loco Sassuolo, il Melograno, Forum UTE, CRI Sassuolo Cortile dell’Auditorium “P. A Bertoli” dalle ore 12

Danza in fiera a cura di Circolo Arci A.Pagliani Aps, Alquimia Dance Studios in piazza Martiri Partigiani dalle ore 16

Esibizione di pugilato a cura di Boxe Ferraro piazza Martiri Partigiani dalle ore 16

Young Lab on the Road – Fiere in Musica: esibizioni di giovani musicisti sassolesi in Piazza Garibaldi Dalle ore 16

Spazio bimbi in piazza Libertà nel pomeriggio

Spettacoli di strada, musica, mercatini e negozi aperti con promozioni a Cura del Comitato dei commercianti del centro storico di Sassuolo Centro Storico tutto il giorno

Mercatino delle Scuole in via Aravecchia tutto il giorno