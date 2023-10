Partecipazione, equità e umanizzazione: 3 parole alla base delle sfide della sanità

Si è tenuto oggi, nella prestigiosa sede di Cappella Farnese, il convegno promosso dall’Azienda USL di Bologna dal titolo Partecipazione equità e Umanizzazione, parole per rispondere alle sfide odierne e percorrere nuovi orizzonti della cura in sanità.

È infatti proprio a partire dall’analisi di questi 3 lemmi, capisaldi dell’Azienda sanitaria locale, che è stato avviato un dialogo aperto a tutta la cittadinanza che ha coinvolto esperti, associazioni e Ordine professionali. Una giornata di studio e confronto per capire il significato sociale e sanitario di tre importanti principi che fondano la Sanità Pubblica. Tanto più importanti in un contesto di riforma che mira a portare l’assistenza e la cura sempre più in prossimità del domicilio dei cittadini, promuovendo una medicina d’iniziativa finalizzata ad anticipare i bisogni dei più fragili.

Un’attenzione, nonché una profondità di campo, che l’Azienda USL desidera accrescere, giorno dopo giorno, insieme ai tanti e diversi stakeholders del tessuto metropolitano. La giornata si articola in 3 sessioni, ciascuna dedicata a una parola chiave, che verranno introdotte da altrettante letture magistrali a cura di Mariarosaria Savarese dell’Università Cattolica, Giuseppe Costa dell’Università di Torino, e Stefano Caracciolo dell’Università di Ferrara. Infine, le sessioni saranno contaminate da incursioni artistiche a cura di Arte e Salute APS che da anni collabora con il Dipartimento di salute mentale dell’Azienda USL di Bologna.