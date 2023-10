Inaugurato questa mattina il sottopassaggio ciclopedonale della Stazione di Guastalla

La sicurezza dei cittadini al primo posto. Dopo una prima apertura in concomitanza dell’avvio dell’anno scolastico, sono stati inaugurati questa mattina il sottopassaggio ciclopedonale della stazione di Guastalla (Re) e i marciapiedi della stazione alla presenza dell’assessore regionale a Mobilità, Trasporti, Infrastrutture, Andrea Corsini, e del sindaco, Camilla Verona.

La stazione di Guastalla è stata oggetto di un profondo intervento che ha portato l’adeguamento dei marciapiedi all’altezza del piano dei treni nel 2022, a una nuova disposizione dei binari per adeguarli alle attuali esigenze del servizio ferroviario, oltre alla realizzazione del sottopasso ciclopedonale, che ha collegato il centro abitato agli istituti scolastici e al polo sportivo che si trovano dall’altra parte della linea ferroviaria.

Un pacchetto di interventi pari a 9,3 milioni di euro, di cui 2 milioni e 145mila euro del bilancio regionale e 7 milioni e 150mila euro da fondi FSC 2021-2027.

“Questo importante intervento di ricucitura urbana al servizio soprattutto di giovani e cittadini che qui vivono, lavorano e studiano- ha affermato Corsini-, si inserisce in una più ampia strategia della Regione che continua a investire sullo sviluppo di modalità di spostamento sempre più sicure, efficienti e sostenibili. Il lavoro di squadra realizzato con il Comune di Guastalla e Fer, che ringrazio, aveva permesso l’apertura del sottopassaggio in tempo per la ripartenza dell’anno scolastico. Oggi possiamo vedere completate tutte le opere programmate e restituire così alla città infrastrutture capaci di migliorare la mobilità e la vivibilità del territorio”.

“Vorrei esprimere la mia soddisfazione per costruzione del sottopasso della stazione di Guastalla è che è l’esito felice della collaborazione tra il Comune di Guastalla, Fer e la Regione Emilia-Romagna- ha detto il sindaco di Guastalla, Camilla Verona-. Il risultato è molto importante, ci ha consentito di smantellare una struttura obsoleta, come il sovrappasso, e di ottimizzare le risorse sul sottopassaggio, per la sicurezza di tutti coloro che lo attraverseranno per andare, dal centro città agli gli istituti scolastici, il polo sportivo e l’Ospedale Civile, aldilà della ferrovia”. “Colgo l’occasione per ringraziare maestranze, tecnici, dipendenti comunali-ha concluso-, che hanno lavorato al meglio per raggiungere questo obiettivo nei modi e nei tempi previsti”.

Gli altri interventi effettuati e previsti

La stazione di Guastalla si trova all’intersezione tra le linee Reggio Emilia-Guastalla e Parma-Suzzara. Recentemente si è concluso l’intervento di elettrificazione ferroviaria, che ha avuto un costo complessivo di circa 11 milioni e 427mila euro, coperti per 8 milioni con fondi Fer s.r.l. e per i restanti 3 milioni 427mila euro da fondi relativi all’accordo di programma con il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (ex legge 422/97).

Per quanto riguarda la linea Parma-Suzzara, è in corso l’elettrificazione per un importo di circa 58 milioni finanziati dal PNRR.

Le linee linee regionali che fanno capo alla stazione di Reggio Emilia sono state oggetto, negli ultimi anni, di forti investimenti di messa in sicurezza, ammodernamento e potenziamento, in particolare attraverso l’installazione del Sistema di Controllo Marcia Treno (SCMT), l’aggiornamento dei sistemi di segnalamento e controllo della circolazione, la soppressione di passaggi a livello e adeguamento del piano del ferro e l’elettrificazione delle linee per oltre 72 milioni di euro.