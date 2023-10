Sabato 21 ottobre il Presidente della Regione inaugura il nuovo campo in sintetico di Campogalliano

Sarà il Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, sabato 21 ottobre alle ore 12, ad inaugurare il nuovo campo in sintetico del centro sportivo “Lauro Bolelli”. Il nuovo campo da calcio in manto sintetico oggetto di un’importante riqualificazione dal costo complessivo di 570.000 euro, dei quali 300.000 finanziati dalla Regione Emilia-Romagna con Fondi FSC e 270.000 da risorse del Comune, verrà inaugurato con una cerimonia che vedrà, oltre al presidente Bonaccini, la sindaca Paola Guerzoni, il presidente della Polisportiva Campo Filippo Serafini e la responsabile dell’ufficio tecnico comunale Daniela De Angelis e che vedrà le squadre giovanili del settore calcio schierate.

“Grazie al finanziamento regionale, ma anche al nostro significativo contributo, potremo così garantire l’attività continuativa del settore calcio giovanile, consentendo ai nostri ragazzi di fare sport anche nei mesi invernali – spiega la sindaca, che ha anche la delega allo sport – fornendo allo stesso tempo Campogalliano di un impianto qualificato all’altezza di ospitare squadre di primo livello”.

Il nuovo campo in sintetico, già utilizzato regolarmente, è stato realizzato in completa ottemperanza alle normative vigenti e al regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, in modo da ottenere l’omologazione ad ospitare gare ufficiali fino alla categoria Eccellenza, oltre che del settore giovanile e scolastico. La nuova superficie artificiale, non risentendo delle condizioni meteorologiche, potrà essere utilizzata 365 giorni all’anno e grazie all’alta resistenza, si presta perfettamente a diversi usi, come concerti, feste, manifestazioni e, ovviamente, gare di diverse discipline.

L’intervento permette di migliorare le prestazioni sportive dell’impianto e la fruibilità del centro sportivo, sia nel periodo invernale, quando saranno assicurate la continuità dell’attività agonistica e soprattutto la programmazione di allenamenti e partite, sia nel periodo estivo, con le nuove superfici di gioco che permetteranno gli interventi di rigenerazione del tappeto erboso nel periodo più idoneo.

“L’intero intervento è realizzato con un’attenzione particolare all’ambiente – spiega l’assessore ai lavori pubblici Filippo Petacchi – la revisione degli impianti va nella direzione di un efficientamento energetico che consenta di ridurre l’attuale impatto ecologico delle emissioni prodotte da illuminazione e riscaldamento, dell’uso di acqua per l’irrigazione, ma soprattutto per l’impiego di granuli di gomma nobilitata di colore verde, frutto di un primo riciclo, materiale che, a fine vita, può essere sostituito e recuperato e rigenerato in altra gomma nobilitata”.

La cerimonia inaugurale si concluderà con un brindisi a cura della polisportiva e i cittadini sono invitati a partecipare numerosi.