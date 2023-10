Modena, il permesso ZTL ora si paga anche in posta, in banca e nelle tabaccherie

Per ottenere il permesso temporaneo Ztl è ora possibile effettuare il pagamento dell’avviso PagoPA in posta, in banca, nelle tabaccherie e in tutti gli esercizi convenzionati, oppure inquadrando il QR Code con le app abilitate.

I permessi e le autorizzazioni temporanee (di durata fino a 6 mesi) per accedere alla zona a traffico limitato del centro storico di Modena (Ztl) possono essere richiesti esclusivamente online accedendo al portale dedicato del Comune di Modena (https://pass.brav.it/Modena/FrontOffice), ma in seguito a valutazioni e segnalazioni da parte dell’utenza, è stata prevista una ulteriore modalità di pagamento dell’avviso PagoPA oltre a quella sul portale attraverso carta elettronica o addebito su conto corrente. Ora, infatti, si può scaricare l’avviso cliccando “Scarica l’avviso di pagamento PagoPA” ed effettuare il pagamento a sportello o tramite app.

Per accedere al portale delle autorizzazioni Ztl occorrono le credenziali Spid oppure Cie o Cns. Al primo accesso è necessario completare l’anagrafica personale per procedere chiedendo l’autorizzazione che, quando dovuto, ha un costo di 4 euro. Anche il pagamento dell’imposta di bollo di 16 euro, se prevista, si effettua con le stesse modalità; dal portale è inoltre possibile consultare lo storico delle autorizzazioni richieste.

Dopo l’invio della richiesta, i permessi giornalieri vengono rilasciati in tempo reale direttamente online. Le autorizzazioni superiori ad un giorno e per mezzi pesanti prevedono invece una fase istruttoria, il rilascio non è quindi immediato. In alcuni casi è richiesta specifica documentazione, come ad esempio per il rilascio del permesso per lavori edili o per carico e scarico di rifiuti edili, quando il rilascio è subordinato a dichiarazione inerente lo smaltimento.

Sul portale online, inoltre, è possibile richiedere: permessi giornalieri per veicoli fino a 6 tonnellate (per carico/scarico, manutenzione, pronto intervento, trasporto per disabilità temporanea, matrimonio, esigenze particolari); permessi giornalieri e temporanei per veicoli superiori a 6 tonnellate (richiesta da effettuare almeno sei giorni lavorativi prima e rilasciata dopo l’istruttoria), permessi giornalieri e temporanei per persone con disabilità provenienti da altri comuni.

Inoltre, si possono richiedere permessi per accompagnare minori di 14 anni e donne (la comunicazione va fatta prima dell’ingresso in Ztl o entro le 48 ore successive), per accompagnamento in strutture ricettive, autorizzazioni per manifestazioni, veicoli elettrici, noleggio con conducente, taxi, bus turistici, autorizzazioni per agenzie funebri, per enti pubblici, per servizi di pubblico interesse, per vigilanza privata e interventi urgenti di agenzie investigative.

Restano invariate le fasce orarie: per operazioni di carico e scarico da lunedì a sabato dalle 5 alle 10.30 e da lunedì a venerdì dalle 13.30 alle 16.30 (possibili deroghe nel periodo natalizio) con sosta consentita per massimo 45 minuti e obbligo di disco orario. Per le attività di manutenzione il permesso consente di circolare dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 18.30 e per massimo di 2 ore.

Per il trasporto di persone ai luoghi di cura o visita può essere rilasciato un permesso in deroga alle fasce orarie e ai veicoli di parenti ospiti di residenti o domiciliati in Ztl può essere rilasciato un’autorizzazione temporanea della durata massima di trenta giorni.

Per informazioni si può contattare la Polizia Locale (mail ztltemporaneo@comune.modena.it o Contact Center tel. 05920314).

Le autorizzazioni permanenti (annuali o biennali) e i miniticket per residenti e domiciliati in Ztl si richiedono, invece, all’Ufficio sosta di Modena Parcheggi.