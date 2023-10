Previsioni meteo Emilia Romagna, giovedì 19 ottobre 2023

Al mattino cielo molto nuvoloso con piogge e temporali in Appennino, anche forti sul settore occidentale. Precipitazioni irregolari sulle zone di pianura con rovesci sulle zone collinari e pedemontane. Tendenza ad attenuazione delle precipitazioni nel pomeriggio.

Temperature minime comprese tra 11/12 gradi delle pianure centrali e 14/16 gradi del settore costiero e della Romagna; massime in aumento sul settore centro-orientale con valori compresi tra 20 e 23 gradi, stazionarie sul settore occidentale e comprese tra 14 e 18 gradi. Venti forti da sud-ovest sui rilievi, deboli/moderati in Romagna, deboli a direzione variabile in pianura. Mare poco mosso sotto costa, mosso al largo