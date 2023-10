Lo “Zaino sospeso” arriva a Campogalliano

Bella e utile la nuova idea messa in campo dal Comitato Genitori e dai genitori del Consiglio d’Istituto del Comprensivo San Giovanni Bosco: lo “Zaino sospeso”. Si tratta di un’iniziativa nata da un’esigenza sollevata dalla scuola, concordata e supportata anche dall’Amministrazione comunale, per la raccolta di materiale scolastico in favore delle famiglie in difficoltà economica.

L’obiettivo è raccogliere quaderni, penne, matite, gomme, colle, colori, pastelli, forbici con punte arrotondate, pennarelli, risme di carta, righelli, acquarelli e cancelleria varia da consegnare alla scuola che a sua volta li destinerà a bambini che avrebbero problemi ad averli in modo adeguato. E’ possibile consegnare i materiali offerti presso la sede del Comitato Genitori in via Madonna, giovedì 19 ottobre dalle ore 20,30 e sabato 21 ottobre dalle ore 9 per l’intera mattina. L’iniziativa, che vede coinvolta anche la Caritas che destinerà parte del materiale raccolto alle famiglie seguite direttamente, ha ricevuto l’immediata collaborazione e l’adesione entusiastica delle due negozianti del centro (Office Point di Nives in Piazza Pace ed edicola di Lucia Pancetti in Via Garibaldi).

“Non possiamo che apprezzare l’impegno dei genitori – dichiara la vicesindaca con delega alla Scuola Daniela Tebasti – che sono attivi in tanti aspetti della scuola: genitori che si prendono cura degli altri genitori finanziando incontri formativi e anche aiutando le famiglie in disagio economico, genitori in supporto al personale scolastico, ai bambini e ai ragazzi, organizzando momenti di festa, come avverrà per quella di San Martino il prossimo 9 novembre, ma anche partecipando al Consiglio d’Istituto, contribuendo in modo diretto alla gestione del Comprensivo.” “Non possiamo che ringraziare questi genitori – conclude Tebasti – sottolineando l’importanza della partecipazione e della coprogettazione con la scuola, con l’amministrazione e con le altre associazioni o realtà economiche del territorio”.