Formigine: litiga con la compagna che chiama i Carabinieri. Arrestato

Durante la notte, a Formigine, i Carabinieri della locale Stazione sono intervenuti presso un’abitazione nella zona residenziale della cittadina, poiché una donna, che stava litigando con il compagno, aveva chiesto aiuto ai Carabinieri della Centrale Operativa.

All’arrivo della pattuglia, giunta immediatamente sul posto, l’uomo 39enne, in evidente stato di ubriachezza, si è opposto con violenza alle operazioni di controllo, dapprima offendendo e minacciando i Carabinieri, per poi riuscire a colpire con un pugno un militare. Gli operanti quindi, hanno dovuto immobilizzare l’esagitato e condurlo in Caserma.

Il 39enne è stato arrestato per violenza, resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni personali aggravate e questa mattina, lo stesso, verrà condotto davanti al Giudice del Tribunale di Modena per essere giudicato con rito direttissimo.