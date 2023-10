Diagnosi e cura del tumore della tiroide: le novità della clinica e della ricerca a Reggio Emilia

Sarà dedicato a conoscere meglio il percorso assistenziale per la cura dei tumori della tiroide l’appuntamento organizzato da AIBAT – Associazione Basedowiani e tiroidei per il 20 ottobre alle 15, in collaborazione con l’equipe della Struttura di Endocrinologia dell’Arcispedale Santa Maria Nuova guidata da Andrea Frasoldati.

Il carcinoma tiroideo rappresenta il secondo tumore per incidenza nelle donne di età inferiore a 40 anni ed è oggetto di attenzione da parte di clinici e ricercatori. L’incontro sarà l’occasione per fare il punto sulle novità di un percorso diagnostico terapeutico e assistenziale attivo ormai da anni al Santa Maria Nuova e illustrare le attività di ricerca dedicate.

In particolare, i Percorsi Diagnostici Terapeutici Assistenziali PDTA rappresentano l’insieme di indicazioni che l’azienda sanitaria elabora per uniformare l’approccio clinico su una specifica patologia e categoria di pazienti: indagini diagnostiche, trattamenti terapeutici, monitoraggi. I PDTA si fondano su gruppi multidisciplinari e multiprofessionali che favoriscono modalità ottimali di assistenza in rapporto alle risorse disponibili.

Nel corso del pomeriggio, nella sede di Palazzo Rocca Saporiti le testimonianze di alcuni pazienti si alterneranno agli interventi di medici specialisti e ricercatori

L’incontro è aperto al pubblico.