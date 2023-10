Concordia: giovedì 19 ottobre presentazione del piano per l’estensione della mobilità ciclabile

Giovedì 19 ottobre alle ore 21 presso la sala consiliare del Comune di Concordia in piazza 29 Maggio n. 2 è in programma un incontro pubblico per fare il punto sui progetti per la mobilità ciclabile all’interno del territorio comunale.

L’assemblea è organizzata dal Comune di Concordia, in collaborazione con la Provincia di Modena, per fornire aggiornamenti sui progetti di realizzazione della ciclovia del sole e sulle ciclabili di collegamento con le frazioni. Saranno presenti il sindaco Luca Prandini, l’assessora alla mobilità sostenibile e piano ciclabili Katia Pedrazzoli e l’ing. Daniele Gaudio, Dirigente Lavori Pubblici della Provincia di Modena.

Il Comune di Concordia ha partecipato a due diversi bandi regionali per finanziare la realizzazione della ciclabile Concordia-Vallalta attraverso via Quirina per 1,5 km e la ciclabile Concordia-Novi per 13 Km, di cui 2,5 Km nella frazione di San Giovanni collegandosi in via per Novi. In quest’ultimo caso il Comune di Concordia è capofila del progetto presentato assieme al Comune di Novi.

Con risorse europee sarà realizzata da parte della Provincia di Modena la ciclabile Concordia-San Possidonio-Mirandola di collegamento con la Ciclovia del Sole, che prevede anche la realizzazione di un nuovo attraversamento ciclo-pedonale sul fiume Secchia.

Con risorse del Comune di Concordia sarà realizzato il completamento della ciclabile verso Fossa per un tratto di 300 metri dall’impianto di sollevamento AIMAG fino al collegamento con la ciclabile esistente in via Martiri della Libertà, dopo via Mazzalupi.

Inoltre, sono conclusi da poco i lavori per il completamento della ciclabile di via Martiri della Libertà nel tratto di strada compreso tra l’incrocio con via Paglierine e il canale Sabbioncello.